وزير الصحة الأسبق: صوفي أبو طالب كان نموذجا للنجاح

قال الدكتور عمرو حلمي وزير الصحة الأسبق، خلال ندوة مئوية الدكتور صوفي أبو طالب التي تُعقد في الصالون الثقافي ضمن فعاليات الدورة الـ56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب: "يعد الدكتور صوفي أبو طالب نموذجًا بارزًا للشخصيات الناجحة في مصر، إذ كان أحد رجال مصر الذين تركوا بصمات واضحة في تاريخها، وكان يتمتع بتكوين ريفي أصيل، حيث أُعد إعدادًا جيدًا ليكون مسؤولًا كبيرًا في الدولة، وكانت لهجته الريفية تجسد ارتباطه العميق بالأرض والناس".

وأضاف حلمي: “الدكتور صوفي أبو طالب كان يؤمن بأن السلطة ليست أكثر من وسيلة لخدمة الآخرين، وكان دائمًا يسعى لقضاء حوائج الناس”.

وتابع: برز دوره بشكل كبير في مجلس الشعب، خاصة في الأوقات العصيبة التي مر بها الوطن، حيث لعب دورًا حيويًا في جلسة تولي الرئيس مبارك، ونجح في إدارة الجلسة بحكمة واحترافية، مما ساعد على عبور مصر إلى بر الأمان في تلك المرحلة الصعبة.