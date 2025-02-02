الأرصاد تحذر من موجة برد قادمة.. انخفاض في درجات الحرارة ورياح بداية من الأربعاء.. شاهد

أعلنت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع بداية من يوم الأربعاء القادم، وأن يشهد الطقس انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، مصحوبًا بنشاط قوي للرياح.

وأوضحت أن ذروة هذا الانخفاض ستكون يوم الخميس، ومن المتوقع أن يستمر حتى يوم السبت المقبل.

كما حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من انخفاض فى درجات الحرارة الصغرى خلال الأيام المقبلة التى تقترب من الصفر ببعض المناطق، حيث تصل درجات الحرارة الصغرى على القاهرة 12 درجة، وسانت كاترين درجة واحدة وشمال الصعيد بين 8 و 10 درجات.

بينما يسود اليوم الأحد 2 فبراير 2025، طقس معتدل خلال النهار على القاهرة الكبرى، والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد،، أما في فترات الليل والصباح الباكر، فتسود أجواء شديدة البرودة في معظم المناطق.

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