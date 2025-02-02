مختلف ثقافات العالم تجتمع في مكان واحد بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقرير تلفزيوني بعنوان «مختلف ثقافات العالم تجتمع في مكان واحد.. معرض القاهرة الدولي للكتاب منصة ثقافية عالمية».

وجاء في التقرير: «كأنك تتجول بين جسور تربط بين ثقافات العالم، حيث تستمر فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56، إذ يتوافد الجمهور من كل حب وصوب على هذا العُرس الثقافي بمشاركة 80 دولة تمثل قارات العالم».

وأشار التقرير إلى أنّه من بين الـ80 دولة المشاركة في معرض الكتاب، 10 دول تشارك لأول مرة مثل بوليفيا وهولندا وسورينام وفيتنام ورومانيا، كما قال أحد الزائرين: «معرض القاهرة ملتقى جيد لالتقاء الشعوب المختلفة، والمشاركة فيه محطة أساسية بين كل الدول العربية».

وأوضح التقرير أنّ هناك إقبال جماهيري على أكثر من 1300 دار نشر عربية وعالمية مليئة بالإصدارات الحديثة؛ لتستقطب ملايين العناوين من كل دول العالم، مما يعكس المردود الإيجابي لدور النشر الدولية، وذكر أحد الزائرين: «الكتاب واحد من أهم المظاهر التي تثبت وجودنا، باعتباره تاريخ الأمم، والذي يتم من خلاله تأكيد القضايا، خاصة أن الثقافة هي التي تدافع عن الأمم أكثر من السلاح».

ولفت التقرير إلى أنّ معرض القاهرة الدولي للكتاب يعد برنامج ثقافي حافل وأجندة ثرية بالفعاليات لأكثر من 600 فعالية تجذب الشرائح العمرية المختلفة من جميع الفئات والجنسيات.