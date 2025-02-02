لوبوف يعلن تشكيل الأهلي لمباراة المقاولون العرب في دوري السيدات

أعلن ديميتري لوبوف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم «سيدات» بالأهلي، تشكيل الفريق لخوض مباراة المقاولون العرب التي تقام اليوم الأحد على ملعب الأخير بالقاهرة الجديدة، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لبطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:‏

حراسة المرمى: مها الدمرداش.

خط الدفاع: ألكسندرا جورجيڤتش ونورا خالد وثريا أشرف ورودينا عبد الرسول.

خط الوسط: لولو نصر وحبيبة عمر ومنة طارق ونادين غازي.

خط الهجوم: ميا داردن وشارتي روبن.

وتجلس على مقاعد البدلاء كل من:‏ إسراء السقا ونادين محمد وجنى محمود وحبيبة عصام ومريم عفيفي وسارة كرد وأمل ناصر ونور إدريس وأشرقت عادل.