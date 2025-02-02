الأحد .. بدء المنتدى الإقليمي السادس للحد من الكوارث بالكويت

أعلن مكتب الأمم المتحدة للحد من الكوارث، استضافة دولة الكويت ، للمنتدى الإقليمي العربي السادس للحد من مخاطر الكوارث تحت شعار "بناء مجتمعات عربية قادرة على الصمود: من الفهم إلى العمل" في الفترة من 9 إلى 12 فبرايرفي مدينة الكويت، والذي ينظمه مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث بالشراكة مع جامعة الدول العربية.

وأضاف المكتب خلال البيان الصادر اليوم الأحد، أن المنتدى الإقليمي العربي هو آلية تنسيق حيوية للحد من مخاطر الكوارث، حيث يوفر منصة لجميع الجهات المعنية لمراجعة التقدم المحقق والاتفاق على الخطوات اللازمة لتسريع تنفيذ إطار سنداي والاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث، مع إعادة تأكيد الالتزام السياسي بتسريع تنفيذها.

من المقرر أن يتوج المنتدى الإقليمي العربي بإصدار إعلان سياسي، وهو إعلان الكويت للحد من مخاطر الكوارث، والذي يعكس التزام الدول العربية بتسريع تنفيذ إطار سنداي والاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث.

ستُساهم مخرجات المنتدى الإقليمي العربي للحد من مخاطر الكوارث وإعلان الكويت في إبلاغ المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة لعام 2025 في نيويورك والمنتدى العالمي للحد من مخاطر الكوارث لعام 2025، المقرر عقده في الفترة من 2 إلى 6 يونيو 2025 في جنيف، سويسرا.