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الأحد 02 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزير الدفاع الإسرائيلي: لن يكون هناك حزب الله إذا استمر إطلاق المسيرات

وزير الدفاع الإسرائيلي
وزير الدفاع الإسرائيلي
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قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأحد، إن استمرار إطلاق المسيرات سيؤدي إلى زوال حزب الله، وسنرد بقوة على أي تهديدات، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".
وخلال زيارته لمواقع في جنوب لبنان، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي أنه لن يسمح بعودة الأوضاع إلى ما كانت عليه في 7 أكتوبر.
كما شدد على رفض إسرائيل القاطع لمحاولات إطلاق المسيرات في الأيام الأخيرة.

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إطلاق المسيرات حزب الله