الدورى الإسبانى.. تعرف على تشكيل ألفيس لمواجهة برشلونة

أعلن لويس غارسيا بلازا المدير الفنى لفريق ديبورتيفو ألفيس، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره برشلونة، وذلك بعد قليل على ملعب " لويس كومبانيس الأولمبي"، ضمن منافسات الجولة الـ 22 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى لكرة القدم.

وجاء تشكيل فريق ديبورتيفو ألفيس كالتالى:

حراسة المرمى: خيسوس اوونو.

خط الدفاع: سانتياغو مورينو، ناهول تاناليا، موسى ديارا، مانويل سانشيز.

خط الوسط: أنطونيو بلانكو، اندير غيفارا، جون جوريدي، كارلوس فيسينتي.

خط الهجوم: توماس كونشني، إنريكي غارسيا كيكي.

ويحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 42 نقطة من 21 جولة خاضهم الفريق وبفارق 7 نقاط عن الصدارة، بينما ألافيس يحتل المركز الثامن عشر برصيد 21 نقطة.