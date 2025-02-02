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الأحد 02 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدورى الإسبانى.. تعرف على تشكيل ألفيس لمواجهة برشلونة

ديبورتيفو
ديبورتيفو
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أعلن لويس غارسيا بلازا المدير الفنى لفريق ديبورتيفو ألفيس، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره برشلونة، وذلك بعد قليل على ملعب " لويس كومبانيس الأولمبي"، ضمن منافسات الجولة الـ 22 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى لكرة القدم.
وجاء تشكيل فريق ديبورتيفو ألفيس كالتالى:
حراسة المرمى: خيسوس اوونو.
خط الدفاع: سانتياغو مورينو، ناهول تاناليا، موسى ديارا، مانويل سانشيز.
خط الوسط: أنطونيو بلانكو، اندير غيفارا، جون جوريدي، كارلوس فيسينتي.
خط الهجوم: توماس كونشني، إنريكي غارسيا كيكي.
ويحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 42 نقطة من 21 جولة خاضهم الفريق وبفارق 7 نقاط عن الصدارة، بينما ألافيس يحتل المركز الثامن عشر برصيد 21 نقطة.

الدوري الإسباني تشكيل ألفيس برشلونة