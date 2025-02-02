أعلن لويس غارسيا بلازا المدير الفنى لفريق ديبورتيفو ألفيس، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره برشلونة، وذلك بعد قليل على ملعب " لويس كومبانيس الأولمبي"، ضمن منافسات الجولة الـ 22 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى لكرة القدم.
وجاء تشكيل فريق ديبورتيفو ألفيس كالتالى:
حراسة المرمى: خيسوس اوونو.
خط الدفاع: سانتياغو مورينو، ناهول تاناليا، موسى ديارا، مانويل سانشيز.
خط الوسط: أنطونيو بلانكو، اندير غيفارا، جون جوريدي، كارلوس فيسينتي.
خط الهجوم: توماس كونشني، إنريكي غارسيا كيكي.
ويحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 42 نقطة من 21 جولة خاضهم الفريق وبفارق 7 نقاط عن الصدارة، بينما ألافيس يحتل المركز الثامن عشر برصيد 21 نقطة.
البوابة سبورت
الدورى الإسبانى.. تعرف على تشكيل ألفيس لمواجهة برشلونة
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أعلن لويس غارسيا بلازا المدير الفنى لفريق ديبورتيفو ألفيس، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره برشلونة، وذلك بعد قليل على ملعب " لويس كومبانيس الأولمبي"، ضمن منافسات الجولة الـ 22 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى لكرة القدم.
أعلن لويس غارسيا بلازا المدير الفنى لفريق ديبورتيفو ألفيس، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره برشلونة، وذلك بعد قليل على ملعب " لويس كومبانيس الأولمبي"، ضمن منافسات الجولة الـ 22 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى لكرة القدم.