نتنياهو يؤجل مفاوضات وقف النار في غزة حتى لقاء ترامب

ذكر موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، اليوم الأحد، أن مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة كانت مقررة غدا ولكن نتنياهو قرر تأجيلها لحين لقاء ترامب.

وفي السياق ذاته، أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن نتنياهو اتفق مع مبعوث ترامب للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، على بدء مفاوضات المرحلة الثانية بعد لقائهما في واشنطن.

كما أوضح المكتب أن ويتكوف سيجري محادثات مع رئيس وزراء قطر ومسؤولين مصريين عقب اجتماعه بنتنياهو.

و أعلن مكتب نتنياهو، اليوم السبت، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي سيتوجه إلى الولايات المتحدة صباح الغد لمناقشة تطورات الأوضاع في غزة، إضافة إلى قضايا تتعلق بمواجهة إيران ووكلائها.

وتلقى نتنياهو دعوة من الرئيس الأمريكي لزيارة البيت الأبيض يوم الثلاثاء المقبل، ليكون بذلك أول مسؤول أجنبي يلتقي بترامب في ولايته الرئاسية الثانية، وفق ما أعلنه مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.