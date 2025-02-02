ads
الأحد 02 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

نتنياهو يؤجل مفاوضات وقف النار في غزة حتى لقاء ترامب

نتنياهو وترامب
نتنياهو وترامب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ذكر موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، اليوم الأحد، أن مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة كانت مقررة غدا ولكن نتنياهو قرر تأجيلها لحين لقاء ترامب.

وفي السياق ذاته، أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن نتنياهو اتفق مع مبعوث ترامب للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، على بدء مفاوضات المرحلة الثانية بعد لقائهما في واشنطن.

 كما أوضح المكتب أن ويتكوف سيجري محادثات مع رئيس وزراء قطر ومسؤولين مصريين عقب اجتماعه بنتنياهو.

و أعلن مكتب نتنياهو، اليوم السبت، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي سيتوجه إلى الولايات المتحدة صباح الغد لمناقشة تطورات الأوضاع في غزة، إضافة إلى قضايا تتعلق بمواجهة إيران ووكلائها.

وتلقى نتنياهو دعوة من الرئيس الأمريكي لزيارة البيت الأبيض يوم الثلاثاء المقبل، ليكون بذلك أول مسؤول أجنبي يلتقي بترامب في ولايته الرئاسية الثانية، وفق ما أعلنه مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.

موقع أكسيوس مسؤولين إسرائيليين المرحلة الثانية اتفاق وقف إطلاق النار نتنياهو