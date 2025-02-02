وزير الخارجية السوداني: بلادنا ستعود لما كانت عليه وأفضل بمساندة مصر

قال وزير الخارجية السوداني، علي يوسف، إن التشاور بينه وبين نظيره المصري، بدر عبد العاطي، يتم بشكل منتظم لمواجهة القضايا الكبرى والمؤامرات التي تهدد البلدين، لافتًا، إلى أنّ الدولتين تسعيان دائمًا للعمل معًا لتجاوز التحديات والمصاعب التي قد تواجههما.

وأضاف وزير الخارجية السوداني، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع نظيره المصري، والذي نقلته قناة "إكسترا نيوز"، أنه تم الحديث عن تطورات الوضع في السودان والانتصارات الكبيرة التي حققها الجيش السوداني في معركته لاستعادة الوطن العزيز الذي تعرض لمؤامرة كبرى.



وأوضح أن السودان سيعود إلى ما كان عليه وأفضل، مؤكداً أن هذا النجاح تحقق بفضل دعم القيادة المصرية والشعب المصري للسودان في هذه الظروف الصعبة.

وأكد يوسف أن التعاون المصري السوداني يعد من أسس الاستقرار في المنطقة، مشيرًا إلى أن العلاقة بين البلدين قوية ومستدامة، وأن السودان سيواصل العمل على تعزيز هذا التعاون لما فيه مصلحة الشعبين.