تباين مؤشرات البورصة في نهاية تعاملات الأحد

تباينت مؤشرات البورصة، في نهاية تعاملات جلسة، اليوم الأحد - أولي جلسات الأسبوع، وأنخفض رأس المال السوقي بنحو 3.5 مليار جنيه، مدفوع بمبيعات المستثمرين المصريين والأجانب، ليسجل في الختام 2,226 تريليون جنيه.

أداء مؤشرات البورصة

وهبط المؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.31%، ليغلق عند مستوى 29,917.96 نقطة، كما انخفض مؤشر الشريعة "EGX 33 Shariah" بنسبة 0.02%، ليغلق عند مستوى 3,175.52 نقطة.

وتراجع أيضًا مؤشر "EGX TR" بنسبة 0.31%، ليغلق عند مستوى 13,160.58 نقطة، وكذا مؤشر"Copped-EGX30" بنسبة 0.39% ليغلق عند 37,219.29 نقطة

بينما صعد مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة 0.34%، ليغلق عند مستوى 8,580.59 نقطة، وكذا المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنحو 0.24 %، ليغلق عند مستوى 11,726.6 نقطة، كما أرتفع مؤشر "EGXSP" بنسبة 0.96%، ليغلق عند مستوى 6,807.92 نقطة.

تعاملات المستثمرين في البورصة اليوم

سيطر على تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب الاتجاه البيعي، مسجلين صافي بلغ 28.2 مليون جنيه، 28.96 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء مسجلين صافي بلغ 56,9 مليون جنيه، وسجلت قيم التداولات اليوم نحو 3.6 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 1.8 مليار سهم، من 111.9 ألف صفقة منفذة.