ads
الأحد 02 فبراير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

دخول 250 شاحنة مساعدات إلى غزة عبر معبري العوجة وكرم أبو سالم

المساعدات الإنسانية
المساعدات الإنسانية لقطاع غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد موفد "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، بدخول 250 شاحنة مساعدات من بينها 17 شاحنة وقود إلى معبري العوجة وكرم أبو سالم اليوم وحتى الآن تمهيدا لدخولها قطاع غزة.

وفي سياق متصل، أكد همام مجاهد، موفد قناة "القاهرة الإخبارية"، من الجانب المصري من معبر رفح الحدودي مع غزة، أنه تم إدخال 174 شاحنة مساعدات من بينها 14 شاحنة وقود إلى معبري العوجة وكرم أبو سالم، اليوم الأربعاء، تمهيدًا لدخولها إلى القطاع.

وأفاد  في رسالة على الهواء، أن معبر رفح يستعد لاستقبال دفعة جديدة من المصابين الفلسطينيين لتلقي العلاج في مصر.

ولليوم 15 على التوالي، منذ بدء تنفيذ وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، يتواصل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من مصر.

ويتضمن اتفاق وقف إطلاق النار إدخال 600 شاحنة مساعدات يوميًا إلى غزة، بينها 50 شاحنة وقود، وتخصص 300 شاحنة لشمال القطاع.

شاحنة مساعدات شاحنة وقود معبري العوجة وكرم أبو سالم