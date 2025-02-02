مصرع وإصابة 3 إثر حادث تصادم بإطسا فى الفيوم

لقى شخص مصرعه وأصيب 2 آخرين بسبب حادث تصادم دراجتين ناريتين بطريق إطسا الفيوم الزراعي بعد مدخل الصوامع، وتم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بلاغ من مأمور قسم شرطة اطسا يفيد بورود اشارة من غرفة عمليات النجدة، تفيد بتلقيه بلاغا بوقوع حادث مرورى بطريق الفيوم اطسا الزراعي بعد مدخل الصوامع ،ووجود جثه ومصابين وعلى الفور انتقل رجال المباحث وسيارات إسعاف الي مكان الحادث.

وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة إحدى السائقين مما تسبب في اصطدامهم ببعضهم، ونتج عنه وفاة شخص وإصابة 2 آخرين ، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى اطسا المركزي، والمصابين إلى المستشفى ذاته لتلقي العلاج اللازم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.