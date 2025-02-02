وزير الخارجية: هناك مصالح دائمة تربط بين مصر والسودان

قال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية إن لقاءه نظيره السوداني اليوم الأحد، يأتي في إطار اللقاءات الدورية والمستمرة بيننا والاتصالات المستمرة بين البلدين الشقيقين، وبين القائدين الرئيس عبدالفتاح السيسي والفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السودانية.

وأضاف وزير الخارجية خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السوداني بثته القاهرة الإخبارية، أنَّ «الاتصالات مستمرة في ظل العلاقة الوثيقة التي تربط بين القيادتين والبلدين والشعبين الشقيقين، وهناك بالتأكيد ليس فقط علاقات تاريخية ولا جغرافية ولا جوار فقط ولكن هناك مصالح دائمة تربط بين البلدين».

وتابع: «تباحثت مع الوزير السوداني حول التطورات الأخيرة الميدانية في السودان الشقيق، وتحدثنا عن العلاقات الثنائية، وترجمة ما تمّ الاتفاق عليه خلال زيارتي الأخيرتين إلى بورسودان، وستكون هناك اتصالات وزيارات متبادلة».