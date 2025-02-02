نائب رئيس جامعة القاهرة: صوفي أبوطالب كان وفيًا لأهالي الفيوم

قال الدكتور حسنين عبيد، نائب رئيس جامعة القاهرة، إنه تتلمذ على يد الراحل الدكتور صوفي أبو طالب، وأنه كان قريبًا من مسيرته الأكاديمية في العديد من المواقف.

وأضاف عبيد خلال ندوة مئوية الدكتور صوفي أبو طالب، المنعقدة حاليًا بالصالون الثقافي ضمن فعاليات الدورة الـ56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، أن الراحل كان له العديد من المؤلفات القانونية وكان يميل إلى الفقه الإسلامي. وأشار عبيد إلى ضرورة إصدار مؤلف كبير باسم الدكتور صوفي أبو طالب يتناول الفقه الإسلامي المقارن بالقانون الوضعي.

وأكد عبيد أن الدكتور صوفي أبو طالب كان وفيًا لأهالي الفيوم، وكان دائمًا في تواصل معهم ومع جامعة القاهرة، حيث كان يحرص على تهنئة كل رؤساء الجامعة الجدد، كأنه يهنئ الجامعة نفسها. وأضاف عبيد: "لقد علمني الدكتور صوفي هذا التقليد، حتى وإن لم يكن رئيس الجامعة من خريجي كلية الحقوق".

واختتم عبيد حديثه بالإشارة إلى أن الراحل اشتهر بوفائه المطلق وجرأته، حيث كان لا يخضع لأحد، ووصفه بأنه كان بمثابة الأب والصديق والأستاذ.