ضبط لص أثناء تسلق جدار عقار بشبرا الخيمة

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه لص أثناء تسلق جدار عقار، أثناء محاولته هروبه من الإمساك به من قبل الأهالي بمنطقة بيجام بشبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية.

وانتشر الفيديو على نطاق واسع، وأظهر قيام سيدة بإلقاء حجر على اللص أثناء محاولته الهروب عن طريق اللجوء إلى بلكونة قبل أن يتم الإمساك به من قبل الأهالي.

بالفحص تبين أن العقار بشارع المدينة المنورة قرب من كوبري بيجام بشبرا الخيمة، وجرى ضبطه، من قبل الأهالي وبمواجهته اعترف انه يستخدم أحد المنازل كوكر لمبيته .

وكانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية تلقت إخطارا من الأهالي يفيد بضبط شخص تسلق جدار عقار، أثناء محاولته هروبه من الامساك به من قبل الأهالي بمنطقة بيجام دائرة قسم أول شبرا الخيمة.

وتمكن الأهالي من ضبط المتهم وأطلق عليه المتهم "سبايدر مان شبرا"، وتداول مستخدمو التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو بسخرية وروح الفكاهة.

ضبط لص بشبرا الخيمة

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