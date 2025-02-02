محافظ القاهرة: التصدي لكافة أنواع المخالفات وإزالة العقارات المخالفة مهما كان حجمها

تفقد الدكتو إبراهيم صابر محافظ القاهرة أعمال إزالة المبانى المخالفة، حيث تفقد البدء في إزالة العمارة المخالفة المكونة من (١٨) دور الكائنة بشارع الهادى البشير بحى السلام أول ..

رافق المحافظ بالحملة المهندسة مني البطراوي نائب المحافظ للمنطقة الشرقية والمهندس/ سامر حنفي المحلاوي رئيس حي السلام أول ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة..

وأكد المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ستقوم بإزالة كافة المبانى المخالفة خاصة التى تم بناؤها بعد قانون التصالح الجديد والذى يمنع التصالح على المخالفات التي تمت بعد ١٧ ديسمبر ٢٠٢٣ داخل الأحوزة العمرانية، وبعد ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣ خارج الأحوزة العمرانية.

كما أكد علي التصدي لكافة أنواع المخالفات وإزالة العقارات المخالفة مهما كان حجمها أو موقعها دون إستثناء لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة وضرورة إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات على مدار اليوم لرصد أى أعمال بناء مخالف والتعامل الفورى معها ..

ودعا محافظ القاهرة المواطنين إلى عدم التعامل مع أى عقار مخالف دون الرجوع إلى الأحياء للتاكد من التراخيص حفاظًا على ممتلكاتهم و شدد على ضرورة الالتزام بالاشتراطات البنائية والتراخيص لعدم التعرض للمسائلة القانونية