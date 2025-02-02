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الأحد 02 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

يامال وليفاندوفسكي ورافينيا يقودان برشلونة لمواجهة ألفيس

برشلونة
برشلونة
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أعلن هانز فليك المدير الفنى لفريق برشلونة، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره ديبورتيفو ألفيس، وذلك بعد قليل على ملعب " لويس كومبانيس الأولمبي"، ضمن منافسات الجولة الـ 22 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى لكرة القدم.
وجاء تشكيل فريق برشلونة كالتالى:
حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.
خط الدفاع: جول كوندي - باو كوبارسي - رونالد أراوخو - أليخاندرو بالدي.
خط الوسط: جافي - مارك كاسادو - بيدري.
خط الهجوم: لامين يامال - روبرت ليفاندوفسكي - رافينيا.
ويحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 42 نقطة من 21 جولة خاضهم الفريق وبفارق 7 نقاط عن الصدارة، بينما ألافيس يحتل المركز الثامن عشر برصيد 21 نقطة.

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