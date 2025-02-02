أعلن هانز فليك المدير الفنى لفريق برشلونة، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره ديبورتيفو ألفيس، وذلك بعد قليل على ملعب " لويس كومبانيس الأولمبي"، ضمن منافسات الجولة الـ 22 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى لكرة القدم.
وجاء تشكيل فريق برشلونة كالتالى:
حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.
خط الدفاع: جول كوندي - باو كوبارسي - رونالد أراوخو - أليخاندرو بالدي.
خط الوسط: جافي - مارك كاسادو - بيدري.
خط الهجوم: لامين يامال - روبرت ليفاندوفسكي - رافينيا.
ويحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 42 نقطة من 21 جولة خاضهم الفريق وبفارق 7 نقاط عن الصدارة، بينما ألافيس يحتل المركز الثامن عشر برصيد 21 نقطة.
البوابة سبورت
يامال وليفاندوفسكي ورافينيا يقودان برشلونة لمواجهة ألفيس
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أعلن هانز فليك المدير الفنى لفريق برشلونة، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره ديبورتيفو ألفيس، وذلك بعد قليل على ملعب " لويس كومبانيس الأولمبي"، ضمن منافسات الجولة الـ 22 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى لكرة القدم.
أعلن هانز فليك المدير الفنى لفريق برشلونة، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره ديبورتيفو ألفيس، وذلك بعد قليل على ملعب " لويس كومبانيس الأولمبي"، ضمن منافسات الجولة الـ 22 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى لكرة القدم.