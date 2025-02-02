يامال وليفاندوفسكي ورافينيا يقودان برشلونة لمواجهة ألفيس

أعلن هانز فليك المدير الفنى لفريق برشلونة، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره ديبورتيفو ألفيس، وذلك بعد قليل على ملعب " لويس كومبانيس الأولمبي"، ضمن منافسات الجولة الـ 22 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى لكرة القدم.

وجاء تشكيل فريق برشلونة كالتالى:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: جول كوندي - باو كوبارسي - رونالد أراوخو - أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: جافي - مارك كاسادو - بيدري.

خط الهجوم: لامين يامال - روبرت ليفاندوفسكي - رافينيا.

ويحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 42 نقطة من 21 جولة خاضهم الفريق وبفارق 7 نقاط عن الصدارة، بينما ألافيس يحتل المركز الثامن عشر برصيد 21 نقطة.