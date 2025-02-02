نائب محافظ الجيزة يتابع ميدانيا مشروعات الخطة الأستثمارية للتطوير بالعياط

أجري ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن جولة ميدانية بمدينة العياط حيث تفقد النائب عددا من المشروعات الجاري تنفيذها بالعياط، وجاء ذلك في أطار تكليفات محافظ الجيزة للقيادات التنفيذية بالمتايعة الدورية لنسب تنفيذ مشروعات التطوير

تابع النائب ميدانيا أعمال الخطة الأستثمارية للتطوير والتوسعة وأعمال التدبيش بشارع السلخانه من طريق مصر اسيوط وشارع الجمهورية من شارع الجيش وحتي طريق مصر اسيوط مشددا بسرعة البدء في تنفيذ أعمال الوصلات المنزلية للصرف الصحي تمهيدا لبدء أعمال الرصف .

كما تابع النائب أعمال تركيب بلاك الانترلوك بشارع كافتريا برج العرب ومتفرعاته وشارع عبده السيد ومتفرعاته ، وأختتم نائب المحافظ جولته الميدانية بتفقد مشروع أنشاء مبني مجلس مدينة العياط الجديد لمتابعة نسب تنفيذ المشروع.

ووجه برفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من مختلف الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة

رافق نائب المحافظ المهندس ياسين سيد ياسين رئيس مركز العياط والمهندس أبو النجا عبد الرحمن مشرف عام مشروعات الرصف بمديرية الطرق والمهندس أحمد فرغلي مدير عام الصرف الصحي بالعياط والبدرشين بشركة مياة الشرب والصرف الصحي بالجيزة والمهندس خالد سلطان مدير عام شبكات كهرباء العياط

والمهندس عبد الرحمن الصمدي المشرف علي مشروع الصرف الصحي بالعياط بالجهاز التنفيذي لمياة الشرب والصرف الصحى ومسؤلي الشركات المنفذة للأعمال.