جامعة سوهاج تطلق وفدها الطلابى الثاني للمشاركة في معرض القاهرة الدولى للكتاب

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج عن إنطلاق الوفد الطلابى الثانى للمشاركة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ 56 تحت شعار: «إقرأ في البدء كان الكلمة"، والذى تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، ويستمر حتى 5 من فبراير الجارى، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وأشار النعماني إلى أن الجامعة حريصة علي مشاركة طلابها بمعرض الكتاب كل عام، لكونه أهم معرض للكتب بالوطن العربى، مشيدًا بالجهود المبذولة فى تنظيم هذا الحدث السنوى الضخم، وما يتضمنه من مؤلفات وإصدارات شاهدة على التنوع الفكري والثراء الثقافي لدى مصر، حيث يجمع تحت مظلته نخبة من الناشرين والموزعين، كما يتيح الفرصة للتعرف على القراء والتواصل معهم بشكل مباشر.

ومن جانبه أوضح الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن الوفد المكون من ٥٠ طالب وطالبة، بالإضافة إلى عدد من أعضاء هيئة التدريس قام بزيارة أجنحة هيئة الرقابة الإدارية، وزارة الدفاع، وزارة الداخلية والهيئة العامة للكتاب، بالإضافة إلى جناح سلطنة عمان راعي المعرض هذا العام، مضيفًا أن الوفد شارك في ندوة الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في ظل التحول الرقمى للدولة المصرية، التي نظمتها الرقابة الإدارية، إلى جانب الإطلاع على عدد كبير من الكتب والمراجع العلمية في كافة التخصصات، كذلك حرص الوفد على المشاركة في الندوات التوعوية والتثقيفية المتنوعة، وهذا انطلاقًا من سعي الجامعة إلى تنمية مدارك الطلاب وصقل معارفهم لتتكامل أدوارها الأكاديمية مع الثقافية ومسئوليتها في تشكيل شخصية الطالب وتوسيع آفاقه الفكرية.

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