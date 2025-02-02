الليلة : يوبيل كوكب الشرق.. مبادرة سيرة القاهرة تحتفل بليلة الست في بيت السناري

تطلق مبادرة سيرة القاهرة احتفالية "ليلة الست" بمناسبة مرور ٥٠ عاما على رحيل كوكب الشرق ام كلثوم

تحيي سيرة القاهرة هذا الحدث الكبير فى بيت السناري اليوم الأحد ٢ فبراير، فب الرابة عصرا في بيت السناري بالسيدة زينب حيث تُقيم معرض فى الصحن المكشوف لعرض دوريات ومجلات قديمة تناولت سيرة الست وطوابع بريدية تذكارية للإحتفاء بأم كلثوم فى مناسبات مختلفة كذلك العملات والمسكوكات التي ضُربت خصيصا للسيدة ام كلثوم.

وفي السادسة مساء، يحاضر الكاتب الصحفي مصطفى طاهر، عن أهم المواد الثقافية والإصدارات من الكتب والمجلات التي صدرت عن كوكب الشرق تزامنا مع اليوبيل الذهبي لرحيلها، على مستوى مصر والوطن العربي.

بينما تبدأ فعاليات معرض سيرة الست فى تمام الساعة الرابعة عصرا اليوم وحتي السابعة مساءً.

ثم تأتي ليلة السماع مع مؤرخ التراث الموسيقي المصري "هيثم أبو زيد" فى تمام السابعة مساءً والحديث عن محطات تاريخية نادرة فى حياة الست وعرض لنوادر المقطوعات وسماعها وتحليلها.