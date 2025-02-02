آخر التطورات فى قضية موظف دار الأوبرا

لا تزال التحقيقات مستمرة بشأن قضية موظف دار الأوبرا الذي عثر على جثته بمياة النيل بإمبابة، تلك القضية التى شغلت الرأى العام على مدار الساعات القليلة الماضية.

وقررت النيابة العامة استدعاء عدد من زملاء موظف دار الأوبرا والذين كانوا لهم صلة قريبة به بالعمل، للوقوف حول ملابسات الحادث، كما استدعت شقيقه للاستماع لأقواله للمرة الثانية.

وكانت النيابة طلبت التحريات حول الواقعة كما أمرت بانتداب الطب الشرعي لفحص الجثمان والوقوف حول ملابسات الحادث.



بداية الواقعة كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من الأهالي بالعثور على شخص في مياه النيل بمنطقة إمبابة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري، وتبين أن الجثة لهانى ٥٠ عاما موظف بدار الأوبرا، وجرى انتشال الجثة ونقلها إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.