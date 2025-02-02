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الأحد 02 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وصول 10 مصابين فلسطينيين إلى معبر رفح اليوم وحتى الآن

معبر رفح البري
معبر رفح البري
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أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، اليوم الأحد، بوصول 10 مصابين فلسطينيين إلى معبر رفح اليوم وحتى الآن.

واستقبل معبر رفح البري، اليوم، 50 مصابًا فلسطينيًا برفقة 53 مرافقًا من قطاع غزة، لنقلهم إلى المستشفيات المصرية لتلقي العلاج. 

وأفاد مصدر مصري مسؤول بالمعبر، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، بأن هذه الدفعة تمثل المرحلة الأولى من عملية إجلاء المصابين الفلسطينيين، مؤكدًا استمرار الجهود لنقل أكبر عدد ممكن من الجرحى والمرضى.

وفي الضفة الغربية، استشهد فتى فلسطيني وأُصيب آخران بجروح متفاوتة جراء قصف جوي إسرائيلي استهدف الحي الشرقي من مدينة جنين. يأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على المدينة ومخيمها لليوم الثاني عشر على التوالي، ما أسفر عن دمار واسع في منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم.

أما في قطاع غزة، فقد أعلنت المستشفيات عن وصول 27 شهيدًا خلال الـ24 ساعة الماضية، بينهم 24 جثمانًا انتُشلت من تحت الأنقاض، بالتزامن مع عمليات تجريف للمنازل في حي السلام شرق مدينة رفح.

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