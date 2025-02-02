أميرة سليم تغني لداليدا ونجاة الصغيرة في حفلها بقطر.. صور

تمكنت السوبرانو العالمية أميرة سليم من أن تجذب ما يقرب من 30 ألف من الجمهور بقطر لمدة 90 دقيقة، وذلك أثناء مشاركتها في ختام فعاليات "الأسبوع الثقافي المصري" الذي أقيم بـ"درب الساعي" في أم صلال بقطر، من خلال تقديمها لـ 12 أغنية متنوعة ما بين التراث المصري والفنون العالمية باللغات الإيطالية والفرنسية.

جاء ذلك بمصاحبة زملائها واصدقائها العازفين صلاح عبدالله واحمد عثمان وجمال علاء الدين ما بين البيانو والكونترباص والآلات الإيقاعية، والتي بدأتها بأغنية "إيه العبارة" للموسيقار الكبير سيد درويش والتي قدمتها أميرة من قبل بشكل موسيقي وتوزيع جديد تحت اسم "نوستالجيا" في قالب موسيقي "فوكاليز" غناء بدون كلمات، بينما ختمتها بأنشودة إيزيس الشهيرة وذلك بناءً على رغبة الجمهور الذي تحمس لكل ما قدمته خلال الحفل.

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