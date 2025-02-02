المستشار محمد شيرين فهمي: "أصول الفقه" لصوفي أبو طالب لا يزال مرجعا يهتدى إليه الجميع

أشاد المستشار محمد شيرين فهمي، المستشار محمد شيرين فهمي رئيس الدائرة الأولى ارهاب سابقا ورئيس لجنة الانضباط باتحاد الكرة حاليا، بحياة الدكتور صوفي أبو طالب، التي كانت حافلة بالعطاء العلمي والفكري والسياسي.

جاء ذلك خلال كلمته بالصالون الثقافي ندوة مئوية للدكتور صوفي أبو طالب، في إطار فعاليات الدورة الـ56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وأكد أنه كان نموذجًا يُحتذى به في العلم والعمل، حيث تفانى في خدمة المجتمع وحقق نجاحات عديدة بفضل مقوماته غير التقليدية. كما وصفه بأنه كان إنسانًا نافعًا وجادًا، يمتلك قيمة إيجابية أثرت في محيطه.

وأشار "فهمي" إلى أن تجربة الدكتور صوفي أبو طالب كانت غنية ومتنوعة، حيث شملت العديد من المهام العملية في مختلف المجالات.

وأكد أن عطاؤه العلمي والفكري، الذي تجسد في مؤلفاته الشهيرة مثل "أصول الفقه"، يظل مرجعًا قانونيًا يهتدي به الجميع. وأضاف أنه تتلمذ على يديه وأكد أن له خصال عظيمة وعطاءً لا يزال له تأثير كبير حتى بعد وفاته.