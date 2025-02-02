بمشاركة قطبي الكرة.. انطلاق 8 مواجهات قوية بدوري الكرة النسائية

تنطلق اليوم الأحد، 8 مواجهات قوية ضمن منافسات الدوري المصري لكرة القدم النسائية، وذلك بمشاركة فريق مسار المتصدر للدوري، وقطبي الكرة المصرية.

وجاءت مباريات الكرة النسائية اليوم كالآتي:

يواجه الأهلي نظيره المقاولون العرب على فرعي المقاولون العرب

الطيران مع المصري على ملعب المصري الإجتماعي

بالم هيلز مع الزمالك على ملاعب الناشئين بالزمالك

مسار إف سى مع وادى دجلة على ملعب وادي دجلة بالتجمع

البنك الأهلي مع مودرن سبورت على ملعب المدينة الشبابية بالاسمرات

بيراميدز مع المعادي واليخت على ملعب المعادي واليخت

انبى مع اتحاد بسيون على ملعب نادي اتحاد بسيون

الاتحاد السكندري مع الجونة على ملعب النادي فرع سموحة

ويتصدر مسار جدول الدوري برصيد 42 نقطة، ويحتل الأهلي المركز الثاني بـ39 نقطة، يليه وادى دجلة في المركز الثالث بـ37 نقطة، والزمالك رابعا بـ 33 نقطة، وزد خامسا بـ31 نقطة، فيما يقبع الاتحاد السكندري الجدول بدون رصيد من النقاط.

وقد جاء ترتيب الدوري المصري للسيدات بعد المباريات الجولة السادسة عشر كالآتي :

مسار - 42 نقطة (14 مباراة)

الأهلي - 39 نقطة (14 مباراة)

وادي دجلة - 34 نقطة (13 مباراة)

الزمالك - 33 نقطة (14 مباراة)

زد 33نقطة (15مباراة)

البنك الأهلي - 28 نقطة (13 مباراة)

مودرن سبورت - 28 نقطة (13 مباراة)