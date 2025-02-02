قطر: لا خطة محددة لمفاوضات المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة

أكد رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الأحد، أنه لا يوجد موعد محدد بعد لبدء المفاوضات بين إسرائيل وحماس حول المرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأشار آل ثاني إلى أن دولة قطر تعمل بشكل وثيق مع الأطراف المعنية، إسرائيل وحماس، من أجل تحضير هذه المحادثات، معبّرًا عن أمله في حدوث تحرك إيجابي في الأيام القليلة القادمة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في الدوحة، حيث تحدث عن الجهود المستمرة التي تبذلها قطر في التوسط لهذه المفاوضات.

وفي هذا السياق، أفاد بأن اتفاق وقف إطلاق النار يتطلب بدء المفاوضات المتعلقة بالمرحلة الثانية قبل اليوم السادس عشر من المرحلة الأولى للاتفاق، والذي يوافق يوم الاثنين المقبل.