انطلاق بطولة الجمهورية للفروسية لقادرون باختلاف

انطلقت اليوم الاحد فاعليات بطولة الجمهورية للفروسية لقادرون باختلاف بالتعاون مع نادي نوبلس للفروسية والاتحاد المصري للاعاقة الذهنية .

وأقيمت البطولة علي ملاعب نادي فروسية الحرس الجمهوري وبالتنسيق مع البا للاستثمار الرياضي وبمشاركة ٣٠ مشارك من ذو الهمم على مستوى محافظات الجمهورية .

حضر البطولة عدد من الشخصيات العامة والرياضية

أشادت المهندسة أمل مُبدي رئيس الاتحاد الرياضي المصري لذوي الإعاقات الذهنية، ونائب رئيس اللجنة البارالمبية المصرية ، بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية لدعم ودمج ذوي الهمم في المجتمع، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية في 2014.

وأضافت رئيس الاتحاد الرياضي لذوي الإعاقات الذهنية: "مصر حققت العديد من الإنجازات لصالح ذوي الإعاقة، أبرزها إصدار قانون رقم 10 لعام 2018، الذي يعزز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المجالات، وأبطالنا من ذوى الهمم الورد اللي فتح في جناين مصر " .

وأعرب محمد عبد المنعم رئيس نادي نوبلس للفروسية ، عن سعادته بتنظيم البطولة ، مشيرا الي أن إقامة البطولة علي ملاعب نادي فروسية الحرس الجمهوري هي خطوة جديدة نحو تعزيز دور الرياضة وحياة اللاعبين من ذوي الهمم وتساعدهم وتمكنهم من الوصول إلى أعلى مستويات التميز والإنجاز .

وأضاف عبد المنعم :" نحن فخورون بتنظيم البطولة علي ملاعب الحرس الجمهوري لما يوفره من بيئة مثالية لتنظيم مثل هذه المسابقات، التي تساهم في رفع الوعي المجتمعي بقدرات اللاعبين من ذوي الهمم وتدعمهم لتحقيق إنجازات عالمية،نطمح في المستقبل إلى توسيع نطاق هذه الفعاليات لتشمل رياضات متعددة، وفتح المجال أمام المزيد من الأبطال ليظهروا في أفضل صورة لهم .

واشاد أيضا بدور الاتحاد المصري للفروسية برئاسة الدكتور اسماعيل شاكر نحو تطوير رياضة الفروسية في مصر.