العربي لسيدات الأعمال: الحوار الإيجابي بين ترامب والسيسي انتصار لكلمة المصريين

قالت الدكتورة عبير عصام الدين ، رئيس المجلس العربي لسيدات الاعمال، و أمينة أمانة ريادة الأعمال بحزب مستقبل وطن بالجيزة، إن الدعوة المفتوحة التي وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الي الرئيس السيسي لزيارة البيت الأبيض والحوار الايجابي بين الرئيسين انتصارا لكلمة الحق التي أكد عليها الشعب المصري في مسيرته الحاشدة من أمام الحدود مع فلسطين بعدم السماح لا بتهجير الفلسطينيين وتصفية القضية أو المساس بالسيادة المصرية، وأمنها القومي.

وكان المتحدث باسم الرئاسة المصرية أعلن تلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم السبت، أجريا خلاله "حوارا إيجابيا" حول عدد من القضايا أبرزها أهمية الاستمرار في تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتعزيزه.

واوضحت الدكتورة عبير عصام، أن الرئيس الأمريكي رغم معارضة الصحف الإسرائيلية والأمريكية لموقف مصر و الرئيس السيسي من مخطط تهجير الفلسطينيين إلا أنه عاد إلى الحوار الدبلوماسي ليستدعي العلاقات الاستراتيجية والمكانة التي يحظى به الرئيس السيسي ما يؤكد أن رسالة المصريين قد وصلت للعالم و أنهم في اصطفاف شعبي و خلف القيادة السياسية في مواجهة أية تحديات واخطار.

و أكدت عصام ، أن الشعب المصري سطر ملحمة تاريخية في نصرة القضية الفلسطينية بخروج آلاف المصريين من القوى الشعبية من النواب والأحزاب السياسية و النقابات والاتحادات و جميع فئات المجتمع تأكيدا على موقف مصر الرافض لمحاولات تهجير سكان غزة و الاصطفاف الشعبي حول الرئيس السيسي و تفويضه في اتخاذ أية قرارات تحمي حقوق الفلسطينيين و الأمن القومي المصري.

و شددت عبير عصام ، على أن مصر ستظل درع العروبة و الداعم الرئيسي للقضية الفلسطينية، كما أن الشعب المصري لن يقبل بالمساومة علي حقوق الشعب الفلسطيني أو التهاون في المساس بالسيادة المصرية.

لفتت إلى أن مشاركة قيادات و أمانات حزب مستقبل وطن في الوقفة التضامنية و المسيرة الحاشدة علي الحدود في معبر رفح البري يأتي تأكيدا على موقف الحزب الرافض لتهجير سكان غزة ودعم القيادة السياسية و المؤسسات الوطنية في حماية الأمن القومي و الوقوف مع القضية الفلسطينية.