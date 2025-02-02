تعرف على حقيقة رحيل جوميز عن الفتح والعودة للزمالك

انتشرت عدة تقارير فى الآونة الأخيرة تفيد بأن البرتغالى جوزية جوميز المدير الفنى السابق للزمالك، يفكر في العودة للفارس الأبيض بعد فترة قصيرة من رحيله، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها النادي حاليًا على الصعيد الفني والإداري.

ورحل البرتغالى جوزية جوميز المدير الفنى الحالى لفريق الفتح السعودي، عن تدريب فريق الزمالك فى ديسمبر الماضى، وتولى السويسرى كريستيان جروس الإدارة الفنية بدلاً منه.

وخاض البرتغالى جويز مع فريقه الجديد 5 مواجهات، تعرض للهزيمة فى 3 مواجهات، وحقق التعادل فى مباراة والهزيمة فى مثلها.

كما تلقى أكبر هزيمة هذا الموسم فى دورى "روشن" بـ 9 أهداف نظيفة أمام الهلال، مما وضعت حوله التكهنات لرحيله المبكر.

ليخرج أحمد مجدى لاعب الزمالك السابق ومساعد المدير الفني البرتغالي جوميز، وينفى الأنباء التي انتشرت مؤخرًا عن رغبة المدرب في العودة لتدريب نادي الزمالك مجددًا، أو الرحيل عن نادى الفتح.