فعاليات الأوكازيون الشتوى تبدأ غدا بالإسكندرية

صرح المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام و الاتصال السياسى ، بأن مديرية التموين و التجارة الداخلية بالاسكندرية بقيادة المهندس السيد حرز الله وكيل الوزارة قد أستعدت لبداية التصفية الموسمية الأولى(الأوكازيون الشتوى).

يأتي ذلك طبقا للقرار الوزارى رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥ الذى أصدره الدكتور شريف فاروق وزير التموين و التجارة الداخلية، حيث تبدأ فعاليات الاوكازيون الشتوى غدا الاثنين الموافق ٢ فبراير و ذلك لمدة شهر، على أن يكون لكل محل من المحلات المشاركة فى الاوكازيون اسبوعين.

ويتقدم المشاركين بطلب إلى الإدارة العامة للتجارة الداخلية بديوان عام المديرية بالسيوف لاستخراج تصريح بموافقة المديرية مسبقا.

وأضاف القلش ان المهندس السيد حرز الله وكيل الوزارة قد اجتمع مع الاستاذ احمد عبد الحميد مدير الإدارة العامة للتجارة الداخلية حيث شدد على تيسير إجراءات استخراج التصاريح للمحلات المشاركة فى الاوكازيون كذلك ضرورة كتابة سعرين على السلع المعروضة بالاوكازيون سعر قبل الخصم و سعر بعد الخصومات و على ان يقوم المحل المشارك فى الاوكازيون بتعليق التصريح فى مكان ظاهر للمواطنين.

كذلك ضرورة متابعة الرقابة التموينية على الأسواق والمحلات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، ويذكر انه يشارك فى الاوكازيون مجموعة كبيرة من المحلات فى جميع الأنشطة( ملابس - شنط - اجهزة كهربائية - بيع الجلود- و غيرها من الأنشطة التجارية.