22 فبراير.. الحكم على إبراهيم فايق في قضية التسريب الصوتي

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة الإعلامي إبراهيم فايق والصحفي أحمد عبدالباسط، في قضية التسريب الصوتي لمباراة البنك الأهلي والزمالك لجلسة 22 فبراير لصدور الحكم.

وكانت هيئة المحكمة الاقتصادية قد استمعت إلى مرافعة دفاع الإعلامي إبراهيم فايق والصحفي أحمد عبد الباسط بشأن واقعة التسريب الصوتي، وتقدّم المحامي دفاع المتهمين، بطلب تأجيل الجلسة لإتاحة الوقت للإطلاع على أوراق الدعوى.

وكانت النيابة العامة قد أحالت إبراهيم فايق للمحاكمة بعد نشر تسجيل صوتي منسوب إلى أحد الحكام، يتضمن تفاصيل كواليس مباراة الزمالك والبنك الأهلي، وهو ما أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الرياضية.

كما استمعت النيابة العامة بمنطقة التجمع الخامس إلى أقوال الإعلامي إبراهيم فايق في البلاغ المقدم من الحكم محمد عادل، والمتعلق بالتسريب الصوتي لحكم الـVAR في المباراة المذكورة