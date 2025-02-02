البنك الأهلي يسعى لخطف نقاط مودرن سبورت في الدوري النسائي

يواجه اليوم الأحد، فريق الكرة النسائية لنادي البنك الأهلي تحت قيادة محمد كمال المدير الفني نظيره فريق مودرن سبورت، على ملعب المدينة الشبابية بالاسمرات في تمام الساعة الخامسة عصرا.

يأتي هذا اللقاء ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من عمر الدوري المصري الممتاز لكرة القدم النسائية .

ويسعى فريق البنك الأهلي لحسم المباراة ، بالسيطرة على الكرة وإحراز أهداف سريعة لاستعادة نغمة انتصاراته من جديد بعد هزيمته في المباراة الأخيرة أمام نادي الزمالك في مباراة قوية جمعت بينهم ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر الدوري، بهدف نظيف.

فيما يسعى فريق مودرن سبورت لمواصلة انتصاراته بعد فوزه الاخير أمام إنبي بـ 4 اهداف نظيفه في الدوري.

وجاء ترتيب الدوري المصري للسيدات بعد المباريات الجولة السادسة عشر كالآتي :

مسار - 42 نقطة (14 مباراة)

الأهلي - 39 نقطة (14 مباراة)

وادي دجلة - 34 نقطة (13 مباراة)

الزمالك - 33 نقطة (14 مباراة)

زد 33نقطة (15مباراة)

البنك الأهلي - 28 نقطة (13 مباراة)

مودرن سبورت - 28 نقطة (13 مباراة)

ووضعت الأندية المصرية وعلى رأسها ناديا الأهلي والزمالك تشكيل فريق للكرة النسائية على رأس اهتماماتها، ويرجع ذلك إلى أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" وضع شرطا جديدا على الأندية للمشاركة فى بطولتي إفريقيا سواء دوري الأبطال أو الكونفدرالية بعد فترة وجيزة من تطبيق نظام رخص الأندية المحترفة، حيث اشترط وجود فريق نسائي للأندية، حتى يتم منحها رخصة المشاركة في البطولات الإفريقية.

واضطر مسئولو الكاف لوضع هذا الشرط تنفيذا لرغبة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بسبب المنحة التي قدمها “فيفا” للاتحادات الوطنية، للنهوض بمستقبل كرة القدم النسائية وتطويرها، واشتراط إقامة مسابقات بين الأندية فى الكرة النسائية كما هو الحال على مستوى المنتخبات.