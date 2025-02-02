اليوم.. تكريم أنعام محمد علي وصابرين و20 فنانا في حفل أم كلثوم بمسرح التليفزيون

تقيم اليوم الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الكاتب أحمد المسلماني حفلا عن إقامة كوكب الشرق السيدة أم كلثوم في مسرح التليفزيون بماسبيرو فى تمام السابعة مساءً .

يتضمن الحفل تكريماً لأسرة مسلسل أم كلثوم بمناسبة مرور ٢٥ عاماً علي إنتاجه من قبل التليفزيون المصري. كما يتضمن حفلاً غنائياً لروائع كوكب الشرق تحييه الفنانة ريهام عبد الحكيم .

وقال المسلماني إن الاحتفال بمناسبة مرور ربع قرن علي مسلسل أم كلثوم ، وإحياء الذكري الخمسين لرحيل كوكب الشرق يأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بدعم الفن الراقي وتعزيز القوة الناعمة .

يشهد حفل أم كلثوم الذي يقام علي مسرح التليفزيون للمرة الأولي منذ سنوات عديدة ، حضور نخبة من الفنانين المصريين في مقدمتهم مخرجة مسلسل ام كلثوم أنعام محمد علي ، وبطلة العمل الفنانة صابرين ، والفنانة سميرة عبد العزيز أرملة الراحل محفوظ عبد الرحمن كاتب العمل ووالدة أم كلثوم بالمسلسل ، كما يشهد الحفل تكريم ١٦ فناناً من نجوم المسلسل الذي يعد أحد أهم مسلسلات السيرة الذاتية في العالم العربي. حيث يجري تكريم الفنانين : نادية رشاد ، رشوان توفيق، أيمن عزب ،خالد الصاوي ، ريهام عبد الحكيم ، منال سلامة ، أحمد عبد اللطيف ، عبد العزيز مخيون ، ميرنا وليد ، رياض الخولي ، اشرف زكي ، توفيق عبد الحميد ، محمد ابو داود ، احمد صيام ، كمال ابو رية ، عزة بلبع ، صفاء الطوخي ، مصممة الأزياء سامية عبد العزيز ، مصور عماد وليم .

إذاعة تونس تنقل حفل ماسبيرو في ذكري أم كلثوم

تجدر الإشارة إلى ان الإذاعة التونسية سوف تنقل حفل الهيئة الوطنية للإعلام بمناسبة مرور ٥٠ عاماً علي كوكب الشرق السيدة أم كلثوم ، والذي تحييه الفنانة ريهام عبد الحكيم علي مسرح التليفزيون في ماسبيرو ، في السابعة مساء اليوم الاحد

وكان الكاتب أحمد المسلماني قد زار مقر الإذاعة التونسية علي هامش اجتماعات الجمعية العامة لاتحاد إذاعات الدول العربية ، والتقي المديرة العامة هندة بن علية الغريبي ، وجري الاتفاق علي دعم التبادل البرامجي بين الإذاعة التونسية وماسبيرو .