"سلامة الغذاء" تشن حملات تفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات حفاظا علي صحة المواطنين

قالت الهيئة القومية لسلامة الغذاء ، في تقرير حديث صادر عنها اليوم الأحد ، أنه في إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات،

قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بتنفيذ 18 حملة تفتيشية موسعة على 130 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط نصف طن زبيب، مشمش وقراصيا منتهية الصلاحية، 300 كجم زيت زيتون غير صالح للاستهلاك الآدمي، 600 كجم مشروب سوبيايحتوي على حشرات حية وغير صالح للاستهلاك الآدمي.



وفي إطار الدور التوعوي والتثقيفي للهيئة القومية لسلامة الغذاء لرفع درجة الوعي العام نحو تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء وتعزيز الممارسات الغذائية الصحية السليمة، تم المرور على 30 منشأة غذائية وتم التوجيه نحو ضرورة الالتزام باشتراطات سلامة الغذاء بتلك المنشآت، وتطبيق الإجراءات التصحيحية، وبناءً على تلك التوجيهات تم تسجيل 15 منشأة غذائية.



وتم الاشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط وسحب عينات لكمية من المواد الغذائية التي يشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي تقدر كميتها بــطن ونصف (مشروبات غازية، عصائر، أجبان)، وتم التحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تم أيضًا التنسيق مع جهاز حماية المستهلك والمرور على عدد من المنشآت الغذائية بمراكز وقرى المحافظة، وتم تنفيذ 10 قرارات للنيابة العامة، والتفتيش وفحص الأغذية بالإدارة العامة للأمن وإدارة قوات الأمن ومراكز التأهيل والإصلاح بالمحافظة، والإشراف على توريد اللحوم والدواجن بمستشفيات محافظة الغربية.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة دمياط 5 حملات تفتيشية موسعة بالاشتراك مع (نائب رئيس الوحدة المحلية للمركز والمدينة، مديرية التموين، الإدارة الصحية، الإدارة التموينية، الرقابة التموينية، إدارة المجازر،

الديوان العام بالمحافظة) على 48 منشأة غذائية بنطاق مركز ومدينة الزرقا والسرو، وقد أسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من المواد الغذائية المتنوعة منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية (مقطعات دواجن، كبدة مجمدة)، وتمت عملية إعدام هذه الكميات طبقًا للإجراءات المتبعة.



ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية 42 حملة تفتيشية بعضها مشتركة مع الجهات الرقابية الأخرى (رئاسة مجلس المدينة، مديرية الصحة، الطب البيطري، التموين، مباحث التموين، جهاز حماية المستهلك)، حيث تم المرور على 262 منشأة غذائية وذلك بمراكز وبعض القرى بنطاق المحافظة (ميت غمر، السنبلاوين، بنى عبيد، المنصورة، طلخا، دكرنس، أجا).

وأسفرت تلك الحملات عن إعدام 273 كجم مواد غذائية فاسدة وأخرى يبدو عليها تغير في الخواص الطبيعية (منتجات لحوم، سناكس، زيوت نباتية، مياه غازية) وغيرها من المواد الغذائية الأخرى غير صالحة للاستهلاك الآدمي.



وقام فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة سوهاج بتنفيذ 8 حملات تفتيشية على عدد 27 منشأة غذائية في نطاق قرى ومراكز (مركز سوهاج، البلينا، أخميم، المراغة) وتم ضبط وإعدام كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم التنبيه على المنشآت الغذائية غير المسجلة بالهيئة بضرورة التسجيل واستكمال إجراءات التراخيص وتطبيق الاشتراطات الخاصة بسلامة الغذاء.

وقام فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة أسوان بتنفيذ 6 حملات تفتيشية حيث تم المرور على 32 منشأة غذائية وتوعية أصحاب المنشآت الغذائية بتحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء، وأخد تعهدات بتطبيق الاشتراطات الواجبة والتسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وقام فرع سلامة الغذاء بمدينة العاشر من رمضان بتنفيذ عدد من الحملات التفتيشية على 15 منشأة غذائية بمدينة بلبيس والعاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وقد أسفرت تلك الحملات عن وجود نقص في اشتراطات سلامة الغذاء وتم التنبيه على تلك المنشآت، وإمهالها فترة لتوفيق أوضاعها وتلافي المخالفات المضبوطة.



وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة أسيوط بتنفيذ 3 حملات تفتيشية على 12 منشأة غذائية أسفرت عن إعدام كمية من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية (عصائر، أجبان، حلوى .. وغيرها)، كما تم أخذ تعهدات على المنشآت غير المسجلة بالهيئة بالتسجيل وتطبيق اشتراطات سلامة الغذاء.



كما قام الفرع بتنفيذ حملة تفتيشية موسعة بالاشتراك مع مديرية التموين بالمحافظة، حيث تم المرور على عدد من المنشآت الغذائية، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط 255 كجم منتجات غذائية منتهية الصلاحية ويبدو عليها علامات الفساد (لحوم، دواجن، كبدة)، وتم توعية أصحاب المنشآت الغذائية بتحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء، وأخد تعهدات بتطبيق الاشتراطات الواجبة والتسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.