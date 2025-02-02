تركيا تدين هجوما مسلحا في باكستان راح ضحيته 18 جنديا

أدانت وزارة الخارجية التركية، هجوما مسلحا وقع أمس في إقليم "بلوشستان" الباكستاني وتسبب في مقتل 18 جنديا.



وذكرت الخارجية التركية - في بيان أذاعته قناة (تي.آر.تي.وورلد) التركية اليوم /الأحد/ - أن تركيا تقدم تعازيها للشعب الباكستاني، وتؤكد مجددا دعمها للجهود التي تبذلها باكستان لمحاربة الإرهاب.

وكان الجيش الباكستاني قد أعلن - أمس - مقتل 18 من جنوده أثناء قيامهم بإحباط هجوم في مقاطعة "كلات" بإقليم بلوشستان جنوب غربي البلاد؛ حيث حاول مجموعة من المسلحين إقامة حواجز على الطرق بهدف زعزعة الاستقرار في الإقليم؛ الأمر الذي دفع قوات الأمن إلى الرد على الفور، مما أسفر عن مقتل 12 مسلحا.