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الأحد 02 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

خبير: سموتريتش يرغب في العودة للحرب على قطاع غزة

وزير المالية الإسرائيلي
وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش
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قال محمد دراغمة، الخبير في الشؤون الإسرائيلية، إنّ وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش يريد من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحميل رسالة للإدارة الأمريكية بـأنه على دولة الاحتلال الإسرائيلي العودة إلى الحرب على قطاع غزة، ومحاربة كل أعدائها في المنطقة وما يسميه بالمحور الإيراني.                              

وأضاف «دراغمة»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أنّ سموتريش يريد أن يضمن عودة الحرب على قطاع غزة، كما أراد الإيصال للإدراة الأمريكية أن نتنياهو ووضعه وائتلافه الحكومي سيكون في خطر ما لم يتم إعادة الحرب والعدوان الإسرائيلي على غزة، مشيرا إلى أن سموتريش اشترط على نتنياهو البقاء في الحكومة وعدم إسقاطها خلال المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى واتفاق وقف إطلاق النار.

وتابع: «شريطة بعد مرور 42 يوما التي تمثل مدة وقف إطلاق النار، أن يعود جيش الاحتلال الإسرائيلي لاستمرار العدوان على قطاع غزة من أجل تحقيق ما يسميه النصر المطلق على حركة حماس والقضاء على قوتها العسكرية والسلطوية في غزة».

وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش نتنياهو الحرب على قطاع غزة المحور الإيراني