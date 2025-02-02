المستشار خالد القاضي: صوفي أبو طالب صاحب موقف شجاع في فترة صعبة من تاريخ مصر

انطلقت اليوم ندوة للاحتفاء بالذكرى المئوية لميلاد الدكتور صوفي أبو طالب، رئيس محكمة الاستئناف الأسبق، وذلك في الصالون الثقافي في إطار فعاليات الدورة الـ56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وفي بداية الندوة، وقف الحضور دقيقة حداد على روح الفقيد الطاهرة، حيث تم تسليط الضوء على مسيرته الطويلة والمميزة في المجالين القانوني والبرلماني.

وأكد الدكتور خالد القاضي، رئيس محكمة الاستئناف الأسبق، في كلمته أن الدكتور صوفي أبو طالب يعد واحدًا من أهم الرموز الوطنية التي تركت بصمة كبيرة في تاريخ مصر.

وذكَر الحضور بمواقفه الشجاعة خلال فترات حرجة من تاريخ البلاد، خاصة خلال فترة اغتيال الرئيس السادات عندما تولى الحكم لفترة قصيرة تقدر بـ8 أيام، قبل إجراء الانتخابات الرئاسية.

وأضاف القاضي أن الدكتور صوفي أبو طالب كان صاحب إسهامات علمية هامة في مجال أصول الفقه والشريعة الإسلامية، وأن مؤلفاته تعد مرجعًا أساسيًا في هذا المجال. كما أشار إلى أن تاريخه الحافل بالإنجازات يشكل مصدر إلهام للأجيال القادمة، حيث تتعلم الأجيال من نضجه الفكري والأخلاقي.

من جانبه، وجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم معرض الكتاب ورعايته للمعرض ، الذي يُعتبر من أبرز عشر معارض للكتاب على مستوى العالم والأول عربيًا.