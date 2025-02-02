المسلمانى يصدر حركة ترقيات جديدة للعاملين بماسبيرو

أصدر الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام قراراً بترقية العاملين المستحقين الترقي بقطاعات الهيئة و الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية إلى المستويات الوظيفية الأعلى حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٤ .

ووجه رئيس الهيئة الوطنية للإعلام التهنئة للـزملاء متمنياً لهم التوفيق والنجاح

تجدر الإشارة إلى ان المسلماني قد اصدر قرارا مؤخرا بعودة القناة الأولي والفضائية إلي التليفزيون المصري موجها الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تطوير القناة الاولى حيث استقبل الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الأستاذ طارق نور رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة ، وجري الحديث حول واقع ومستقبل الإعلام المصري وآفاق تطويره علي صعيد الشكل والمضمون.

شهد اللقاء الاتفاق على عودة القناة الأولى والفضائية إلى التليفزيون المصري ، وقام المسلماني بتوجيه الشكر للشركة المتحدة علي دورها الكبير في تطوير القناة الأولى، قبل عودتها إلي ماسبيرو .

وأضاف المسلماني : إن عودة القناة الأولي والفضائية إلى التليفزيون المصري من جديد ، بعد الجهد الكبير الذي بذلته الشركة المتحدة في مشروع الـتطوير ورفع الكفاءة ، يضاعف المسؤولية المهنية علي عاتق أبناء ماسبيرو ، الذين عليهم أن يواصلوا العمل بكل تفان وإخلاص .. من أجل المزيد من قوة وحضور التليفزيون المصري .

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للإعلام : نحن حريصون علي تقوية العلاقات المتميزة بين ماسبيرو والشركة المتحدة التي نتمني لها كل التوفيق ، وسنظل نعمل في العديد من مجالات التعاون المختلفة بيننا .

يذكر أن فريقي عمل الهيئة الوطنية للإعلام والشركة المتحدة قد شرعا في إجراءات عودة القناة الأولي والفضائية إلي التليفزيون المصري.