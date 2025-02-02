بوتين: أوروبا أصيبت بالارتباك بعد انتخاب ترامب رئيسًا لأمريكا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن النخب السياسية الأوروبية كانت قد حاربت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتدخلت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، مشيرًا إلى أنهم أصيبوا بالارتباك بعد فوزه المفاجئ.

وأضاف بوتين أن ترامب، بفضل شخصيته القوية، سيكون قادرًا على استعادة النظام بسرعة، وأن النخب الأوروبية ستخضع لقراراته في حال عودته إلى السلطة.

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة "بوليتيكو" أنه لم يُدعَ أي مسؤول رفيع المستوى من الاتحاد الأوروبي إلى حفل تنصيب ترامب، باستثناء رئيسة وزراء إيطاليا، جورجا ميلوني، التي كانت القائدة الأوروبية الوحيدة التي حضرت.