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الأحد 02 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بيطرى البحيرة: تحصين 135 ألف رأس ماشية خلال أسبوع

تحصين المواشي
تحصين المواشي
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تواصل مديرية الطب البيطري بالبحيرة بقيادة الدكتورة حمد مصطفى سالم، فعاليات الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الجلد العقدي وجدري الأغنام لعام 2025 م ،والتى انطلقت الأحد الماضي الموافق 26 يناير.

وأعلنت المديرية عن تحصين 93408 أبقار و 41947  اغنام وماعز ليصبح إجمالي ما تم تحصينه خلال الأسبوع الأول من الحملة 135 ألف و 355 رأس وذلك من خلال فرق التحصين بجميع الإدارات التابعة للمديرية.

كما تم تحصين 137 رأس  بلقاحى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع وذلك بالأسواق والقرى بجميع مراكز المحافظة، بالإضافة إلى تحصين 900 طائر بلقاح انفلونزا الطيور و تم إصدار 306 تصريح لنقل الطيور سواء للذبح أو  استكمال التربية وذلك خلال الأسبوع المنتهى فى 30 يناير 2025 م .

وبلغ إجمالي أعداد الحيوانات التي تم ترقيمها وتسجيلها بنطاق المحافظة 3091 رأس ماشية وأغنام.

وتناشد المديرية جميع المزارعين ومربي الماشية وحائزي الثروة الحيوانية في مختلف أنحاء المحافظة بالتعاون مع فرق التحصين المنتشرة لتقديم ماشيتهم للجان وفرق التحصين المنتشرة بجميع الإدارات التابعة للمديرية.

 

البحيرة الحملة القومية للتحصين الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع الحمى القلاعية الوادي المتصدع بيطري البحيرة لقاح إنفلونزا الطيور مديرية الطب البيطري بالبحيرة وحمى الوادي المتصدع