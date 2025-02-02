كرة نسائية l الزمالك يسعى لمواصلة نغمة انتصاراته أمام بالم هيلز

يسعى فريق الكرة النسائية لنادي الزمالك، لمواصلة نغمة انتصاراته أمام بالم هيلز، في اللقاء الذي يجمعهم اليوم الاحد ضمن منافسات الدوري المصري لكرة القدم النسائية، في تمام الساعة الثانية والنصف عصرا.

ويتطلع مسؤولي ناد الزمالك لحسم كافة المباريات المتبقية لضمان تواجده داخل المربع الذهبي في ترتيب جدول البطولة .

ويحتل نادي الزمالك للسيدات المركز الرابع برصيد 33 نقطة جمعها من خلال خوضه لـ14 مباراة، فاز في 11 مباراة منها وخسر في 3 مباريات آخرى.

فيما يحتل بالم هيلز المركز الرابع عشر من ترتيب جدول البطولة برصيد 7نقاط جمعها من خلال 13 مباراة فاز في مواجهة وتعادل في 4 مباريات وخسر في 8 مواجهات.

وكان قد فاز الزمالك في اخر مباراة له أمام فريق البنك الأهلي على ملاعب الناشئين بالزمالك، ضمن منافسات دوري كرة القدم النسائية ،بهدف نظيف.

وجاء ترتيب الدوري المصري للسيدات بعد المباريات الجولة السادسة عشر كالآتي :

مسار - 42 نقطة (14 مباراة)

الأهلي - 39 نقطة (14 مباراة)

وادي دجلة - 34 نقطة (13 مباراة)

الزمالك - 33 نقطة (14 مباراة)

زد 33نقطة (15مباراة)

البنك الأهلي - 28 نقطة (13 مباراة)

مودرن سبورت - 28 نقطة (13 مباراة)