وزيرا خارجية الأردن وأوزبكستان يبحثان جهود تثبيت وقف إطلاق النار في غزة

بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ووزير خارجية جمهورية أوزبكستان بختيار سعيدوف، الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.



جاء ذلك خلال استقبال الصفدي اليوم الأحد، لوزير خارجية أوزبكستان والذي يزور الأردن للمرة الأولى على رأس وفد يضم نائب وزير الاستثمار والصناعة والتجارة، ونائب وزير التعليم العالي والعلوم والابتكارات، ونائب رئيس لجنة الشؤون الدينية، ونائب رئيس غرفة التجارة والصناعة، ونائب مدير مكتب مسلمي أوزبكستان، ونائب مدير وكالة التنمية الصيدلانية، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية الأوزبكية.

وأكد الصفدي وسعيدوف الحرص المشترك على تعميق علاقات الصداقة بين البلدين وزيادة التعاون في عديد مجالات اقتصادية وتجارية وسياسية واستثمارية وثقافية، بالإضافة إلى الدفاع والأمن ومكافحة الإرهاب.

واتفق الوزيران على إطلاق آلية مؤسساتية للتشاور السياسي تعقد اجتماعها الأول هذا العام لتحديد قطاعات التعاون وتحديد الاتفاقيات التي سيوقعها البلدان لزيادة التعاون.

ووقع الصفدي وسعيدوف خلال اللقاء، طبقا لبيان وزارة الخارجية الأردنية، اتفاقية الإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، وبرنامج عمل للتعاون الثنائي بين البلدين للعامين المقبلين في إطار المنظمات الدولية والإقليمية، والتعاون القانوني الدولي، والمشاورات القنصلية، والمساعدة المتبادلة في تبادل المعلومات وتوسيع قاعدتها، والتعاون بين مراكز المعلومات والتحليل والبحوث.