أحمد شوقي رئيسًا للجنة تحكيم النقاد في مهرجان برلين

أعلن الإتحاد الدولي للنقاد (فيبريسي) عن اختيار الناقد المصري أحمد شوقي ليكون رئيس لجنة تحكيم النقاد في مهرجان برلين السينمائي الدولي الخامس والسبعين، والمقام في العاصمة الألمانية في الفترة 13-23 فبراير 2025.

وتعد لجنة النقاد في برلين هي أكبر لجنة ينظمها الإتحاد الدولي للنقاد سنويًا، حيث تضم 12 ناقدًا من حول العالم، يقوم كل ثلاثة منهم بتحكيم الأفلام في أحد أقسام المهرجان، وسيشارك شوقي في تحكيم أفلام المسابقة الدولية بجانب رئاسة اللجنة بشكلٍ عام، ويشاركه تحكيم المسابقة الناقدتين مايا كوربيكا من بولندا وفرانشيسكا روميرو بيزوا من تشيلي.

لجنة تحكيم مسابقة وجهة نظر تضم ثلاثة نقاد من إيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا، لجنة قسم البانوراما تضم نقاد من فرنسا وبنغلاديش والبرازيل، بينما تضم لجنة قسم المنتدى (الفورم) ثلاثة نقاد من هونج كونج وبيرو والمملكة المتحدة.

هذا ويحتفل الإتحاد الدولي للنقاد (فيبريسي) خلال العام بالذكرى المئوية لتأسيسه عام 1925، وسيقوم خلال مهرجان برلين بتكريم الناقد الألماني الكبير كلاوس إيدر، والذي أعلن تقاعده مع بداية العام الحالي بعدما شغل منصب السكرتير العام للاتحاد منذ عام 1987.

ليست هذه المرة الأولى التي يرأس أحمد شوقي فيها لجنة تحكيم النقاد في أحد المهرجانات الكبرى، فقد سبق وترأس لجنة مهرجان كان السينمائي عام 2021. قبل أن يتم انتخابه في 2023 ليكون أول رئيس للاتحاد في تاريخه من خارج أوروبا وأمريكا الشمالية.