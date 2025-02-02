قوات الاحتلال تنفذ عمليات تجريف واسعة في البنية التحتية بمدينة طولكرم

نفذت قوات الاحتلال، اليوم الأحد، عمليات تجريف واسعة في البنية التحتية بمدينة طولكرم، وفقا لنبأ عاجل بقناة "القاهرة الإخبارية".

وفي سياق متصل، استشهد المسن وليد محمد علي لحلوح (73 عامًا) اليوم ، بعد تعرضه لإطلاق نار من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وأوضحت جمعية الهلال الأحمر، في بيان لها، أن طواقمها قامت بنقل جثمان الشهيد من مدخل المخيم إلى المستشفى.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن حصيلة الشهداء في محافظة جنين ارتفعت إلى 25 شهيدًا منذ بدء العدوان الإسرائيلي قبل 13 يومًا.

في غضون ذلك، تواصل قوات الاحتلال إرسال تعزيزات عسكرية إلى مدينة جنين ومخيمها عبر حاجز الجلمة العسكري، إلى جانب استمرار عمليات الهدم في عدة أحياء داخل المخيم.

كما أجبرت قوات الاحتلال سكان عمارة الصفا على إخلاء منازلهم وحولتها إلى ثكنة عسكرية.

يُشار إلى أن الاحتلال دمّر بالكامل نحو 100 منزل في مخيم جنين، فيما تعاني مستشفيات المدينة من نقص حاد في المياه بسبب استهداف خطوط الإمداد وتدميرها، ما أدى إلى حرمان نحو 35% من السكان من وصول المياه إليهم.