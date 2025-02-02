نائب رئيس جامعة الفيوم يتفقد امتحانات الدراسات العليا بكلية دار العلوم

تحت رعاية الأستاذ الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، تفقد الأستاذ الدكتور عرفة صبري حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على كلية دار العلوم امتحانات الدراسات العليا بكلية دار العلوم.

بحضور الأستاذ الدكتور محمد عجيلة وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وذلك اليوم الأحد الموافق ٢٠٢٥/٢/٢م.

وخلال الجولة قام أ. د عرفة صبري بالمرور على اللجان التي شملت (دبلومة العلوم العربية والإسلامية، والماجستير، والدكتوراة) في أقسام النحو والصرف والعروض، وعلم اللغة، والدراسات الأدبية، والبلاغة والنقد الأدبي، والشريعة الإسلامية، والتاريخ الإسلامي، والفلسفة الإسلامية.

وتضمنت امتحانات دبلومة العلوم العربية والإسلامية ٨ طلاب، كما شملت امتحانات الماجستير ٧٢ طالبًا وطالبة، وامتحانات الدكتوراة ٤٨ طالبًا وطالبة.

ووجّه أ.د عرفة صبري بضرورة توفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، والتأكد من وجود أستاذ المادة في كل لجنة، وتوفير لجان خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة.