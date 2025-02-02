طلاب جامعة المنوفيه في زيارة لمدينتي الأقصر وأسوان ضمن برنامج أعرف بلدك

تحت رعاية الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية ،نظمت الإدارة العامة لرعاية الطلاب “إدارة النشاط الإجتماعي والرحلات”، رحلة لزيارة معالم مدينتي الأقصر وأسوان بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وذلك ضمن برنامج أعرف بلدك التى تنظمه الإدارة المركزية لتنمية الشباب بالإدارة العامة للجامعات بوزارة الشباب والرياضة على مستوى الجامعات المصرية ، خلال الفتره من 1/31 وحتى 2025/2/7 تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وإشراف الدكتور ناصر عبدالباري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد شاهين مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب.

اكد الدكتور أحمد القاصد على أهمية هذا البرنامج والمبادرة القومية التي تهدف إلى تعزيز الانتماء للوطن والوعي السياحي بين الطلاب من مختلف الجامعات، مشيرا إلي أن المبادرة تعكس إهتمام الدولة المصرية بالشباب وخاصة طلاب الجامعات ، باعتبارهم الشريحة الأكثر فاعلية داخل المجتمع ، ولهم دور كبير في بناء الجمهورية الجديدة ، مشيراً إلي أن برنامج “اعرف بلدك” يهدف إلي تعريف الشباب بالمعالم السياحية والأثرية ، بجانب إستثمار أوقات الفراغ لدى الشباب أثناء إجازة نصف العام كما يعد فرصة للتعارف وتبادل الخبرات بين شباب الجامعات من مختلف المحافظات ،وتشجيع السياحة الداخلية بالإضافة إلي العمل على إنعاش الحركة الاقتصادية بمختلف المدن السياحية المصرية وخاصة بمحافظتي الأقصر وأسوان .

وأشار الدكتور ناصر عبدالباري إلي ان وفد الجامعة يضم ٤٨ طالب وطالبة وهيئة إشراف مثلوا جميع كليات الجامعة مشيرا إلي أن برنامج الرحلة يتضمن ثلاثة أيام لزيارة معالم مدينة الاقصر ويشمل البرنامج زيارة معيد الكرنك ومتحف الاقصر ووادى الملوك ومعابدالبر الغربى وحتسبشوت وجولات حره بمدينة الاقصر والصوت والضوء بمعبد الكرنك كما يشمل برنامج أسوان زيارة السد العالى ومتحف أسوان ومعابد فيلةوجزيرة الموز وحديقة النباتات والقرية النوبية بأسوان .

يشرف علي الفوج محمد خطاب مدير إدارة النشاط الاجتماعي و على وفد الطلبة ياسر سليم أخصائي رياضى و ورشا عادل .