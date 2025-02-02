بمشاركة نواب وسياسين.. ندوة مئوية الدكتور صوفي أبو طالب بمعرض الكتاب

في إطار فعاليات الدورة الـ56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، أقيمت ندوة ثقافية ضمن الصالون الثقافي ومحور شخصيات مصرية، ندوة عن مئوية الدكتور صوفي أبو طالب، بمشاركة كل من الدكتور حسنين عبيد نائب رئيس جامعة القاهرة، المستشار محمد شيرين فهمي، النائب الدكتور جميل حليم حبيب، عضو مجلس الشيوخ ، دكتور عمرو حلمي وزير الصحة الأسبق ، وأسرة الدكتور صوفي أبو طالب، وأدر الندوة المستشار الدكتور خالد القاضي، رئيس محكمة الاستئناف،.

الدكتور صوفي أبو طالب (1928-2000) كان أكاديميًا وسياسيًا مصريًا بارزًا. شغل منصب رئيس مجلس الشعب المصري من 1984 إلى 1990، وكان له دور كبير في التشريع والسياسة في تلك الفترة. بدأ حياته الأكاديمية كأستاذ في الفلسفة بجامعة القاهرة، ثم انتقل إلى العمل السياسي حيث شغل عدة مناصب، منها وزير التعليم. كان معروفًا بمواقفه المستقلة في السياسة، واهتم بقضايا الإصلاح السياسي والتنمية التعليمية.

توفي في 2000، ويُعتبر من الشخصيات المؤثرة في الحياة السياسية والفكرية في مصر.