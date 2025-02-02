ضبط 4500 كيلو سماد زراعي خاص محظور بيعه في الفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم بالتنسيق مع الجهات المعنية، عدة حملات مكبرة خلال الفترة من 28 يناير إلى 31 يناير الجاري.

أوضح سامح شبل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن مديرية التموين قد تمكنت خلال الفترة من 28 يناير إلى 31 يناير الجاري من ضبط سيارة ربع نقل بحمولة ٢٣ شيكارة سماد زراعي مدعم يوريا زنه الشيكارة ٥٠ كجم خاص بوزارة الزراعة - 17 شيكارة سماد زراعي مدعم يوريا زنه الشيكارة ٥٠ كجم خاص بوزارة الزراعة ويحظر تداوله في الاسواق - 50 شيكارة سماد نترات النشادر 33,5% ازوت زنه الشيكارة 50 كجم مخصص لوزارة الزراعة بإجمالي 2,5 طن سماد نترات النشادر ومحظور تداولها خارج منافذ وزاره الزراعة- 1500 كجم مخلفات جبنه معبأة داخل اكياس بلاستيكية غير مدون عليها أي علامات او بيانات - 403 عبوة سلع غذائية وعطاره منتهية الصلاحية بداخل محل عطاره- 10 شكائر دقيق بلدى مدعم مخصص للمخابز البلدية بإجمالي 500 كجم دقيق بلدى مدعم - 180 كجم جمبري مجهول المصدر- 182 عبوة سلع غذائية متنوعه منتهية الصلاحية بداخل مخزن تابع لمحل بقاله والمضبوطات عباره عن 110كيس أرز وزن الكيس الواحد كيلوجرام وعدد 72 زجاجة مياه غازيه مختلفة الأحجام وجميع المضبوطات منتهية الصلاحية - 380 عبوه سلع غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحه للاستهلاك الادمي - 590 عبوه سلع غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحه للاستهلاك الآدمي لانتهاء فترة صلاحيتها طبقا لتاريخ الانتاج المدون، كما تم تحرير عدد 123 محضر للمخابز ما بين محضر تصرف، نقص وزن، مواصفات، عدم وجود ميزان حساس- عدم وجود قائمه وعدم نظافة ادوات العجين كما تم المرور على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، والمرور على مطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وتم عمل جرد لمحطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار، وكذلك المرور على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة وكذا المرور على الأسواق والشوادر وضبط الأسعار وخاصة أسواق الخضار والفاكهة.

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