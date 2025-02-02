الدورى الإيطالي.. ثلاثي هجومي في تشكيل إمبولي لمواجهة يوفنتوس

أعلن روبيرتو دافيرزا المدير الفنى لفريق إمبولى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره يوفنتوس، وذلك بعد قليل على ملعب "أليانز ستاديوم"، ضمن منافسات الجولة الـ 23 من عمر مسابقة الدورى الإيطالى لكرة القدم.



جاء تشكيل فريق إمبولى كالتالى:

حراسة المرمى: ديفيس فاسكيز.

خط الدفاع: لوكا ماريانوتشي، أدريان إسمالي، ماتيا دي تشيليو، ليبيراتو كاكيسي.

خط الوسط: ليام هينديرسون، تينو انجورين، جاكوبو فاتزيني.

خط الهجوم: إيمانويل جياسي، لورنزو كولومبو، سيباستيانو إسبوزيتو.

ويحتل فريق يوفنتوس المركز الخامس برصيد 37 نقطة، بينما يقع فريق إمبولى فى المركز الـ 16 برصيد 21 نقطة.