مسار يواجه وادي دجلة في مباراة قوية بالدوري

يستضيف فريق الكرة النسائية لنادي وادي دجلة، نظيره فريق مسار في لقاء الذي يجمع الفريقين اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة بالدوري الممتاز.

وتقام المباراة على استاد وادي دجلة في تمام الساعة الثالثة عصرا، ويسعى الفريقين لحسم المباراة لصالحه، وخطف الثلاث نقاط من رصيد منافسه.

ويدخل فريق مسار المباراة في المركز الأول برصيد 42 نقطة، فاز في جميع المباريات التي خاضها بعدد 14 مباراة، واحرز لاعباته 74 هدف وتلقت شباكه هدفين فقط.

فيما يدخل فريق وادي دجلة المركز الثالث، برصيد 34 نقطة، فاز في 11، وخسارة في مواجهة واحدة وتعادل في مواجهة واحدة.

ووضعت الأندية المصرية وعلى رأسها ناديا الأهلي والزمالك تشكيل فريق للكرة النسائية على رأس اهتماماتها، ويرجع ذلك إلى أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" وضع شرطا جديدا على الأندية للمشاركة فى بطولتي إفريقيا سواء دوري الأبطال أو الكونفدرالية بعد فترة وجيزة من تطبيق نظام رخص الأندية المحترفة، حيث اشترط وجود فريق نسائي للأندية، حتى يتم منحها رخصة المشاركة في البطولات الإفريقية.

واضطر مسئولو الكاف لوضع هذا الشرط تنفيذا لرغبة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بسبب المنحة التي قدمها “فيفا” للاتحادات الوطنية، للنهوض بمستقبل كرة القدم النسائية وتطويرها، واشتراط إقامة مسابقات بين الأندية فى الكرة النسائية كما هو الحال على مستوى المنتخبات.